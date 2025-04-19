Pedro Malheiro: En önemlisi 3 puandı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un sağ beki Pedro Malheiro, galibiyeti değerlendirdi.

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"EN ÖNEMLİSİ 3 PUANDI"

Pedro Malheiro, maçın ardından şu sözleri kullandı:

"Bugünkü maç için hafta boyunca iyi çalışmıştık. İlk yarının özelinde golü biraz geç bulduk ama 1-0'la girdik devreye. İkinci yarıda hava ve zeminin etkisiyle zor oldu ama oyunu kontrol altında tutmayı başardık. Daha iyi iş çıkartabilirdik ama en önemlisi 3 puandı. Perşembe günü kupa maçımız var. Bizim için çok önemli bir maç. Artık bu maçı düşünüyoruz."