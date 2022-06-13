Peaky Blinders 7. Sezon olacak mı? Peaky Blinders final yaptı mı, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix’in sevilen dizilerinden Peaky Blinders’ın 6.sezonu yayına girdi. 2013 yapımı dizinin senaryosunu Steven Knight, yapımcılığını ise Caryn Mandabach ve Tiger Aspect üstlenmiştir. İngiltere'de faaliyet gösteren "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan suç-drama konulu dizinin yeni sezonun başlamasının ardından 7.sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağını merak konusu oldu. Diziseverler “diziseverler “Peaky Blinders 7. sezon olacak mı, yeni sezon ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuyla ilgili yapılan resmi açıklama…

PEAKY BLINDERS FİNAL YAPTI MI?

Suç draması türündeki 30 bölümden oluşan ve 5 sezondur izleyicisiyle buluşan dizi sezon finaline girmişti. İngiltere’deki Peaky Blinders adlı çeteyi konu alan Peaky Blinders dizisi 6.sezonuyla yeniden ekranlara geldi.

PEAKY BLINDERS 7.SEZON ÇIKACAK MI?

Paul Anderson, cillian Murphy, Iddo Goldberg, Helen McCrocy, Sam Neill gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı Peaky Blinders dizisinin 6.sezonunun yayınlanmasının ardından üzücü haber geldi. Yapılan resmi açıklamaya göre 6.bölüm final bölümü olacak ve 7.bölüm yayınlanmayacak.