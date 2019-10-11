11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Payitaht "Abdülhamid" neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. TRT 1 yayın akışında bu akşam Payitaht dizisinin yeni bölümü görünmüyor. Peki Payitaht "Abdülhamit" dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Payitaht "Abdülhamit" dizisine dair detaylar...
PAYİTAHT "ABDÜLHAMİT" NEDEN YOK?
Bu akşam TRT 1 ekranlarında Milli maç heyecanı yaşanacak. Saat 21.45'te Türkiye - Arnavutluk karşılaşması yayınlanacak. Milli maçtan dolayı Payitaht dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
PAYİTAHT "ABDÜLHAMİT" 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
PAYİTAHT "ABDÜLHAMİT" 91. SON BÖLÜM ÖZETİ
Düşman bu defa Abdülhamid’in en yakını, en güvendiği paşalarından Ahmet Paşa’yı almak üzere harekete geçmiştir. Abdülhamid keskin zekasıyla dostunu düşmana teslim etmemek üzere çözüm ararken Ahmet Paşa ise hünkarı zor durumda bırakacak bir hamle yapacak ve herkesi şaşırtacaktır. Zalman, sahte ailesi ve saraya yerleştirdiği casuslar sayesinde nihai hedefine adım adım ilerlerken Zülüflü İsmail de onun planlarına dahil olmuş ve bu uğurda kardeşine iftira atmaktan çekinmeyecek bir hale gelmiştir.
Halil Halid ve arkadaşları silahları eksiksiz bir şekilde teslim etmeyi başarırlar. Ancak Joris’in silahların ve Halil Halid’in peşini bırakmaya niyeti yoktur. Payitaht bir kere daha ikisinin kanlı çatışmasına sahne olacaktır.
Bidar Sultan, Darülhayri Ali’de olan bitenleri çözmeye çalışırken Cemile Sultan ve Şehzade Nureddin’le çatışmaya devam eder. Her fırsatta Bidar’ı Abdülhamid’in gözünden düşürmek için uğraşan Cemile, şehzadenin kaybolduğunu öğrendiğinde bu durumu da ona karşı kullanmaktan çekinmeyecektir. Gülcemal ve Mehmet evlilik hayalleri kurarken Cemile ise Gülcemal’i payitahttan göndermek için bir plan yapar.
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