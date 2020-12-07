Payas Emniyet Müdürü koronaya yenildi

İHA

Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bir süre önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan ve İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Bağ'ın cenazesinin memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!