Dünyanın en önemli müzik festivallerinden Glastonbury muhteşem bir kadroyla dönüyor. Pandemi nedeniyle 50. yılını kutlayacağı 2020 ve 2021 yıllarında yapılamayan festival 22-26 Haziran tarihleri arasında İngiltere'nin Somerst kentinde gerçekleştirilecek.
80'den fazla şarkıcı ve grubun sahne alacağı festivalin yıldızları ise Paul McCartney, Billie Ellish Kendrick Lamar, Diana Ross gibi süper yıldızlar olacak. En son 2004 yılında Glastonbury'de sahne alan The Beatles'ın eski üyesi 80 yaşındaki McCartney, festivalin ana sahnesinde konser veren yaşlı müzisyen olacak.
Glastonbury'de sahne alacak şarkıcı ve gruplar arasında Noel Gallagher’s High Flying Birds, Wolf Alice, Pet Shop Boys, Elbow, The Jesus and Mary Chain, Robert Plant, Haim, Megan Thee Stallion, Lorde gibi isimler de bulunuyor.
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Paul McCartney 80 yaşında Glastonbury sahnesinde/paul-mccartney-80-yasinda-glastonbury-sahnesinde-3372646
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