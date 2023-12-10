Patmos Adası'na nasıl gidilir? Patmos Adası kapıda vize ücreti ne kadar?
Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Patmos Adası'na nasıl gidilir? Patmos Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi. Miçotakis açıklamasında Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini belirterek: "Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık." ifadelerini kullandı. Peki, Patmos Adası'na nasıl gidilir? Patmos Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...
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PATMOS ADASI NEREDE?
Patmos Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin Bodrum ilçesinden feribotla yaklaşık 5 saat 30 dakikada ulaşılabilen Patmos Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.
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PATMOS ADASI'NA NASIL GİDİLİR?
Feribot
Uçak
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PATMOS ADASI GEZİLECEK YERLER