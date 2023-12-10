Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Patmos Adası'na nasıl gidilir? Patmos Adası kapıda vize ücreti ne kadar?

        Patmos Adası'na nasıl gidilir? Patmos Adası kapıda vize ücreti ne kadar?

        Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Patmos Adası'na nasıl gidilir? Patmos Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 01:02 Güncelleme: 10.12.2023 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi. Miçotakis açıklamasında Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini belirterek: "Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık." ifadelerini kullandı. Peki, Patmos Adası'na nasıl gidilir? Patmos Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

        • 2

          PATMOS ADASI NEREDE?

          Patmos Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin Bodrum ilçesinden feribotla yaklaşık 5 saat 30 dakikada ulaşılabilen Patmos Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.

        • 3

          PATMOS ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

          Feribot

          • Bodrum - Patmos arası feribot seferleri, her gün sabah ve akşam saatlerinde düzenlenmektedir.
          • Feribot yolculuğu yaklaşık 5 saat 30 dakika sürmektedir.

          Uçak

          • Atina Uluslararası Havalimanı'ndan Patmos Havalimanı'na direkt uçuşlar bulunmaktadır.
          • Uçuş süresi yaklaşık 1 saat 30 dakikadır.
        • 4

          PATMOS ADASI GEZİLECEK YERLER

          • Agios Ioannis Theologos Manastırı: Patmos Adası'nın en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olan Agios Ioannis Theologos Manastırı, Aziz Yuhanna'nın göğe yükseldiği yere inşa edilmiştir.
          • Kallipetra Plajı: Patmos Adası'nın en güzel plajlarından biri olan Kallipetra Plajı, turkuaz rengi denizi ve beyaz kumlarıyla ünlüdür.
          • Livadi Plajı: Patmos Adası'nın en popüler plajlarından biri olan Livadi Plajı, uzun kumsalı ve berrak deniziyle ünlüdür.
          • Patmos Adası Müzesi: Patmos Adası'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan eserlerin sergilendiği Patmos Adası Müzesi, görülmeye değer bir müzedir.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa