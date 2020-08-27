Patlıcanın maskesi olur mu demeyin ve uygulayın. Kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeler ile olması sizi zorlamayacaktır. Karma, yağlı ve kuru ciltler için kullanabileceğiniz patlıcanlı maske; cildin pürüzlerini düzelterek ışıltılı bir canlılık sağlayacaktır. İki ay boyunca devam edilmesi halinde; ciltte oldukça etkileyici canlanma ve doğal bir görünüm oluşacaktır.

Patlıcan Maskesi Tarifi

Yarım patlıcan

1 diş sarımsak

2 bardak su

Kaymak

Uygulanması: İki bardak suyu bir kaba aktarın; soyarak dilimlediğiniz patlıcanları bu suda haşlayın. Bir diş sarımsağı da ekleyin ve lapa haline gelen karışıma kaymağı ekleyerek krem şekline gelmesini sağlayın. Bu karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yüz ve boyun bölgesine krem halini almış karışımı; soğuduktan sonra uygulayın. 25 dakika bekledikten sonra yıkayın. Cildin bakterilerden arınmasını da sağlayarak; canlılık verecektir.