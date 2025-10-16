Habertürk
        Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürer? Pastırma yazı ne demek?

        Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürer? Pastırma yazı ne demek?

        Sonbahar mevsiminin sonuna doğru denk gelen güneşli hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için tanımlanan pastırma sıcakları tarihi ise merak ediliyor. Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzleri sıcak, geceleri ise ayaz oluyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 17:32 Güncelleme: 17.10.2025 - 00:19
        • 1

          Pastırma sıcakları havaların soğumasıyla birlikte merak ediliyor. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur. Peki, pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürer? Pastırma yazı ne demek?

        • 2

          PASTIRMA YAZI NEDİR?

          Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim.

          Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

          Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

          Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

          Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur.

          Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

        • 3

          PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2025?

          Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerine göre aniden ısındığı dönemdir.

