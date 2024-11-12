Pastırma sıcakları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kasım ayında vatandaşların ilgisini çeken hava olayları arasında yer alıyor. Kış aylarında soğukların etkisini hissettirmeden önce, son güneşli günlerin keyfini çıkarmak isteyen ve bu günlere yönelik plan yapan vatandaşlar, pastırma sıcaklarının hangi tarihlerde görüleceğini merak ediyor. Peki, 2024 yılı için pastırma sıcakları hangi günlere denk gelecek, ne zaman yaşanacak?

Türkiye'de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gerçekleşir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ayrıca Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede ‘’Bu sene pastırma sıcakları da olmayacak’’ dedi.

Sonbahar mevsiminin son günlerini yaşadığımız şu günlerde kış soğuğu etkisini göstermeye başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, bazı bölgelerde havanın daha da soğuyacağını, beraberinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini söyledi.

"Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor. Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.

Gece ve gündüz sıcaklık farklarının yılın geneline oranla en yüksek olması, etin gözeneklerinin gündüzleri sıcak nedeniyle açılması ve geceleri soğuk nedeniyle kapanmasına neden olur ve sıvanan çemen etin içine çok iyi işler.

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.