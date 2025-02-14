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        Haberler Yemek Yapma Pastanedeki lezzeti aratmayacak! Pürüzsüz ve kıvamında kazandibi tarifi! Pastane usulü kazandibi yapmanın püf noktaları!

        Pastanedeki lezzeti aratmayacak! Pürüzsüz ve kıvamında kazandibi tarifi!

        Tatlı krizlerinizi hafif ve lezzetli bir tarifle gidermeye ne dersiniz? Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan kazandibi, kendine özgü yanık lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Üstelik sadece birkaç malzemeyle evde pratik şekilde yapabilirsiniz. İşte adım adım kazandibi yapımı ve püf noktaları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:14
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        Kazandibi tarifi!
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        Osmanlı mutfağının en sevilen sütlü tatlılarından biri olan kazandibi, karamelize yüzeyi ve yumuşacık kıvamıyla tatlı tutkunlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yapımı zahmetli gibi görünse de, birkaç püf noktasına dikkat edildiğinde evde kolayca hazırlanabiliyor. İşte, mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz, tam kıvamında bir kazandibi tarifi!

        MALZEMELER

        1 litre süt

        1 su bardağı toz şeker

        3 yemek kaşığı pirinç unu

        2 yemek kaşığı buğday nişastası

        1 paket vanilin

        2 yemek kaşığı tereyağı

        2 yemek kaşığı pudra şekeri

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        HAZIRLANIŞI

        Bir tencereye sütü ve toz şekeri ekleyip karıştırarak ısıtın. Ayrı bir kapta pirinç unu, buğday nişastası ve bir miktar sütü karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

        Hazırladığınız karışımı yavaş yavaş süte ekleyerek sürekli karıştırın. Kaynadığında vanilini ekleyin ve kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

        Tavayı tereyağıyla yağlayın ve üzerine pudra şekeri serpiştirin. Hazırladığınız tatlıyı tavaya dökün ve kısık ateşte altını karamelize olana kadar pişirin.

        Ocaktan aldıktan sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Dinlenen tatlıyı ters çevirerek dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun!

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