Özel günlerinizde, çay ikramlarınızda çeşit olarak ilk sırada yaptığımız kek olur. Ben size bugün pastane usulü ıslak keklerle, birebir aynı olan tarifle karşınızdayım. Umarım tüm sevdikleriniz de kekinize bayılacaklar.
Pastane Usulü Islak Kek Malzemeler:
4 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı un
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı kakao
Sosu İçin;
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı kakao
Üzerine;
Hindistan cevizi veya fıstık/fındık
Pastane Usulü Islak Kek Yapılışı:
Yumurtayı ve şekeri krema kıvamı olana kadar 5 dakika boyunca çırpın.
Ardından un, kakao, sıvı yağ, süt, kabartma tozu ve vanilya ekleyerek çırpmaya devam edin.
Diğer yandan da borcam kabınızı yağlayın.
Kekinizi kaba dökün.
Önceden ısıtılmış, 180 derece fırında 40 dakika pişirin.
Sos için ise; tüm malzemeleri tencereye koyun ve iyice çırpın.
Kaynayınca altını kapatın.
Kekin ilk sıcaklığı çıkınca, kare şeklinde kesin.
Sıcak sosu borcama dökün.
Kek soğuyunca üzerine Hindistan cevizi ekleyerek servis edin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Kek yapımı için gereken tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.
Un muhakkak elenmelidir.
Islak kek için sosta, kekte sıcak olmalıdır.
İkram etmeden önce, 1 gece buzdolabında bekletilirse daha güzel olur.
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