Pasta tarifleri: Borcamda yapabileceğiniz en kolay, az malzemeli, basit pasta tarifleri

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Evde pratik ve lezzetli bir tatlı hazırlamak isteyenler için borcamda yapılabilecek en basit pasta tariflerini keşfetmeye ne dersiniz? İhtiyacınız olan sınırlı malzemelerle, kısa sürede harika tatlar elde etmek mümkün. İşte size mutfakta keyifle vakit geçireceğiniz, herkesin beğenisini kazanacak birkaç öneri...

Pasta tarifleri az malzemeli

İşte kolayca hazırlayabileceğiniz pasta tarifleri az malzemeli:

Limonlu kek:

Malzemeler:

2 adet limon (rendelenmiş kabukları ve suyu)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 adet büyük boy yumurta

1 paket vanilya özütü veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

Pudra şekeri veya limon glazürü (üzeri için)

Yapılışı:

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Fırını 180 dereceye ısıtın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayın ve unlayın veya yağlı kağıt serin.

Limonların kabuklarını rendeleyin ve suyunu sıkın. Rendelediğiniz limon kabuklarını ve suyunu bir kasede bir araya getirin.

Başka bir kapta yumurtaları ve toz şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Yumurta karışımının üzerine sıvı yağı, limonlu karışımı ve vanilya özütünü ekleyin. Karıştırın.

Un, kabartma tozu ve tuzu bir kasede eleyerek karıştırın. Ardından bu karışımı diğer malzemelerle birleştirin ve homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin veya kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.

Fırından çıkardıktan sonra pasta biraz soğuduktan sonra pudra şekeri veya limon glazürü ile süsleyerek servis yapın.

Muzlu kek:

Malzemeler:

3 adet olgun muz

1 su bardağı un

1/2 su bardağı kakao

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 adet büyük boy yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

Çikolata sosu veya bitter çikolata rendesi (üzeri için)

Yapılışı:

Fırını 180 dereceye ısıtın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayın ve unlayın veya yağlı kağıt serin.

Muzları bir kasede ezin veya püre haline getirin.

Başka bir kapta yumurtaları ve toz şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Yumurta karışımının üzerine sıvı yağı, vanilya özütünü ve muz püresini ekleyin. Karıştırın.

Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu bir kasede eleyerek karıştırın. Ardından bu karışımı diğer malzemelerle birleştirin ve homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin veya kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.

Fırından çıkardıktan sonra pasta biraz soğuduktan sonra çikolata sosu veya bitter çikolata rendesi ile süsleyerek servis yapın.

Portakallı kek:

Malzemeler:

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2 adet portakal (rendelenmiş kabukları ve suyu)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 adet büyük boy yumurta

1 paket vanilya özütü veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

Pudra şekeri veya portakal dilimleri (üzeri için)

Yapılışı:

Fırını 180 dereceye ısıtın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayın ve unlayın veya yağlı kağıt serin.

Portakalların kabuklarını rendeleyin ve suyunu sıkın. Rendelediğiniz portakal kabuklarını ve suyunu bir kasede bir araya getirin.

Başka bir kapta yumurtaları ve toz şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Yumurta karışımının üzerine sıvı yağı, portakal suyunu ve vanilya özütünü ekleyin. Karıştırın.

Un, kabartma tozu ve tuzu bir kasede eleyerek karıştırın. Ardından bu karışımı diğer malzemelerle birleştirin ve homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin veya kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.

Fırından çıkardıktan sonra pasta biraz soğuduktan sonra pudra şekeri veya portakal dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

Çikolatalı pasta tarifleri

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Pasta tarifleri çikolatalı olduğunda ekstra rağbet görmektedir. İşte bu tariflerden birkaçı:

Çikolatalı ıslak kek:

Malzemeler:

200g bitter çikolata (doğranmış)

1 su bardağı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

4 adet büyük boy yumurta

1 su bardağı un

1/4 su bardağı kakao

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yağlamak için: tereyağı veya margarin

Unlamak için: kakao veya un

Yapılışı:

Fırını 180 dereceye ısıtın. Yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın veya kakao serpin.

Bir tencerede tereyağını ve doğranmış bitter çikolatayı kısık ateşte eritin. Eridikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Büyük bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Vanilya özütünü ekleyin ve çırpma işlemine devam edin.

Eriyen çikolata karışımını yumurta karışımına yavaşça ekleyin. Karıştırırken dikkat edin ki yumurtalar pişmesin.

Unu, kakaoyu ve tuzu ekleyin. Karışımı pürüzsüz hale gelene kadar spatula ile nazikçe karıştırın.

Hazırladığınız hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün. Düzgün bir yüzey oluşturmak için spatula ile yayın.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin. Pişen keki fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan keki dilimleyin ve servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

Çikolatalı cheesecake:

Malzemeler:

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Taban için:

200g bisküvi

100g tereyağı (eritilmiş)

Krema için:

400g krem peynir

200g bitter çikolata (eritilmiş)

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

Bisküvileri bir mutfak robotunda veya bir torba içinde döverek un haline getirin. Eritilmiş tereyağıyla birleştirin ve karışımı kek kalıbının tabanına yayın. Bir spatula ile düzgün bir şekilde bastırarak sıkıştırın. Buzdolabında dinlendirin.

Krema için, krem peyniri ve toz şekeri mikserle çırpın. Yumurtaları tek tek ekleyerek çırpmaya devam edin. Eritilmiş çikolatayı, sütü ve vanilya özütünü ekleyin ve karışım homojen olana kadar çırpın.

Hazırladığınız karışımı tabanın üzerine dökün ve düzgün bir şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Cheesecake'in kenarlarının hafif kızardığını gördüğünüzde fırını kapatın ve cheesecake'i fırında soğumaya bırakın.

Soğuyan cheesecake'i buzdolabında en az 4 saat dinlendirin veya üzerine krema, meyve sosu veya çikolata sosu gibi isteğinize göre soslar ekleyerek servis yapın.

Fırında sıcak çikolatalı fondan:

Malzemeler:

100g bitter çikolata

100g tereyağı

2 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

1/2 su bardağı toz şeker

1/4 su bardağı un

Yağlamak için: tereyağı veya margarin

Unlamak için: kakao veya un

Yapılışı:

Fırını 200 dereceye ısıtın. Fırın tepsisini yağlayın ve unlayın.

Bir tencerede tereyağını ve doğranmış bitter çikolatayı kısık ateşte eritin. Eridikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Başka bir kapta yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Eriyen çikolata karışımını yumurta karışımına yavaşça ekleyin. Karıştırırken dikkat edin ki yumurtalar pişmesin.

Unu ekleyin ve karışımı pürüzsüz hale gelene kadar spatula ile nazikçe karıştırın.

Hazırladığınız hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika bekletin, ardından pastayı kalıptan çıkarın.

Üzerini isteğe bağlı olarak pudra şekeri veya çilek dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

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