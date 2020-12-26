Paşinyan: Koltuğu bırakmaya hazırım

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan ateşkes anlaşmasından sonra Ermenistan muhalefeti, yenilginin faturasını Başbakan Nikol Paşinyan’a kesmişti. Dağlık Karabağ’da topraklarının kaybedildiğini savunan muhalefet, Paşinyan’ın istifasını talep ederek protestolarını sürdürüyor.
Paşinyan’ın direnmesi üzerine sivil itaatsizlik ilan eden muhalefetin baskısına direnemeyen Paşinyan bugün yaptığı son açıklamada, 2021 yılında erken seçim yapılmasını talep etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paşinyan, “Parlamento ve parlamento dışı tüm güçleri 2021 yılında erken parlamento seçimleri yapılmasına ilişkin istişarelere davet ediyorum” dedi. Açıklamasında muhalefetin üstünde baskı kurması için tüm imkanları kullandığından bahseden Paşinyan, “Muhalefet üzerimde halkın baskısını oluşturmak için medya, finans ve örgütsel tüm imkanlara sahipti” dedi.
Muhalefetin istifa talebine karşı yine seçimleri işaret eden Paşinyan, “Ben de halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım. Ancak sadece halkın kararı doğrultusunda görevi bırakabilirim" ifadelerini kullanarak halkın güveninin tekrar tesis edilmesi durumunda, bu zor zamanlarda Ermenistan liderliğini sürdürmeye hazır olduğunu aktardı. Paşinyan, "Tüm bu sorunların tek yolu var: Olağanüstü parlamento seçimleri yapmak" dedi.
SOKAK GÖSTERİLERİ SÜRÜYOR
Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor.
Başkent Erivan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı rezidansının bulunduğu Bagramyan caddesi olmak üzere bazı merkez caddeleri trafiğe kapattı.
Polis şehirde güvenlik tedbiri alsa da protestocular Erivan caddelerinde "Paşinyan istifa", "Hain Paşinyan", "Defol Paşinyan" sloganları atarak dolaşmaya devam etti.
Eylemleri engellemeye çalışan polis ile protestocular arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.
Muhalefet akşam saatinde başlatılan eylemlere halkın katılması çağırısında bulundu.
Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.
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