Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte kalem kalem 2025 IMEI, pasaport ve ehliyet harç ödeme tutarları
Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranında artırılan tarifeler sonrası; IMEI, pasaport ve ehliyet harç ödemelerinde zamlı tarifeler belli oldu. Peki, "IMEI, pasaport harcı, ehliyet harcı ne kadar oldu?" İşte 2025 IMEI, pasaport ve ehliyet harç ödemelerinde kalem kalem yeni tarifeler...
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Yeniden değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da güncellendi. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı. Hatırlanacağı gibi 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. Buna göre yeniden değerleme oranı çerçevesinde yeni IMEI, pasaport ve ehliyet harç ödeme tutarları gündemdeki yerini aldı. Peki, IMEI, pasaport harcı, ehliyet ne kadar oldu? İşte detaylar...
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PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU?
Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira olacak.
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EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU?
2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1883,10 lira olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678,60 lira olarak uygulanacak.
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IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıktı.
Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 43,93 oranında artırıldı. Ayrıca, 2024 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Buna göre, yıllık satış tutarı 2 milyon 800 bin lirayı geçen mükellefler 2025 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak.
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 14 bin liraya çıktı.
2025 yılından itibaren, fatura düzenleme limiti 6 bin 900 liradan 9 bin 900 liraya çıkarıldı.
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ÖNCEKİ YILLARDA İNDİRİLMİŞTİ
MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.
2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.
2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti.
2025 için ise geçmiş yılların aksine yeniden değerleme oranı değişmeden MTV zammı için uygulanmış oldu.
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İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILDI
Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı.
Kira gelirlerindeki 33 bin lira olan istisna tutarı 47 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 87 bin lira istisna tutarı 120 bin liraya, arızi kazançlardaki 200 bin lira istisna tutarı 280 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 18 bin liraya çıktı.
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Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da arttı. Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedelini 26 bin liradan 37 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırını da 1 milyon 500 bin liradan 2 milyon 100 bin liraya yükseltildi.