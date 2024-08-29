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        Haberler Gündem Politika Partisinden kınama cezası alan Tanju Özcan'dan ilk açıklama | Son dakika haberleri

        Partisinden kınama cezası alan Tanju Özcan'dan ilk açıklama

        CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle kınama cezası alan Tanju Özcan, "Bu kararla dünya tarihine geçtim, niye mi? Bir partilinin alabileceği 'Uyarı, Kınama, Geçici İhraç ve Kesin İhraç' bütün cezaları almış oldum. Sanırım bu performansla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmışımdır" yorumunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:40
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        Kınama cezası alan Özcan'dan ilk açıklama
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        CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a oy birliğiyle kınama cezası verildi.

        Parti genel merkezindeki toplantıda parti içi disiplin dosyaları ele alınırken, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası da görüşüldü.

        Kurulda, sözlü veya yazılı savunması ele alınan Özcan'a, 11 Temmuz'da sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle oy birliğiyle kınama cezası verildi.

        Başkan Özcan, kınama cezasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün hakkımda kınama cezası vermiş. Kararı saygı ile karşılıyorum ama enteresan bir durum ile karşı karşıyayım. Bu kararla dünya tarihine geçtim, niye mi? Bir partilinin alabileceği 'Uyarı, Kınama, Geçici İhraç ve Kesin İhraç' bütün cezaları almış oldum. Sanırım bu performansla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmışımdır."

        NE OLMUŞTU?

        'Koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var'

        Özcan 11 Temmuz tarihinde X hesabında Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var" ifadeleriyle başladığı uzun bir paylaşımda bulunmuştu.

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        #Tanju Özcan
        #CHP
        #kınama cezası
        #Son dakika haberler
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