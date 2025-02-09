Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika "Partimin Cumhurbaşkanı adayıyım" | Son dakika haberleri

        "Partimin Cumhurbaşkanı adayıyım"

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 17:16 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Partimin Cumhurbaşkanı adayıyım"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.

        Uysal açıklamasında, "Türkiye'nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı adayıyım" ifadelerini kullandı.

        ALTILI MASA'DA YER ALIYORDU

        Gültekin Uysal, 12 Şubat 2022 tarihinde kurulan ve 26 Ocak 2023'te "Millet İttifakı" olarak açıklanan Altılı Masa'nın üyelerindendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        Habertürk Anasayfa