Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Parti içi seçimi kazandı: Japonya'nın yeni lideri Sanae Takaichi | Dış Haberler

        Parti içi seçimi kazandı: Japonya'nın yeni lideri Sanae Takaichi

        Eski Japonya İçişleri Bakanı Sanae Takaichi iktidardaki Liberal Demokrat Parti'ye (LDP) liderlik etme yarışını kazandı. Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı olmaya çok yakın.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 09:15 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya'nın yeni lideri Sanae Takaichi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski Japonya İçişleri Bakanı Sanae Takaichi, Başbakan Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğinden istifa etmesinin ardından parti içi seçimde liderliği kazandı.

        Parti parlamentodaki en büyük parti olmaya devam ettiği için kazananın Başbakan Shigeru Ishiba'nın yerine geçmesi bekleniyor. Ancak son seçimlerin ardından LDP liderliğindeki koalisyon artık her iki mecliste de çoğunluğa sahip değil ve etkili bir şekilde yönetmek için muhalefet milletvekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyacak.

        Takaichi, beş adaydan hiçbirinin ilk tur oylamada çoğunluğu elde edememesinin ardından yapılan ikinci tur oylamada Koizumi'yi yendi. Bir sonraki başbakanı seçmek üzere parlamentoda yapılacak oylamanın 15 Ekim'de yapılması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Japonya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa