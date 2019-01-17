Parlak'ın kariyerinde bir ilk

Bülent Emrah Parlak, BKM Mutfak 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Yılmaz Erdoğan'dan edindiği 'Her fırsatta yazın. Yazan kendi kaderini de yazar' şeklindeki öğretiyi bir kez daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Dram türündeki filmde hangi oyuncuların rol alacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

‘BÜLENT BEYİN HİKAYESİ'NE DEVAM

Bülent Emrah Parlak, bir yandan senaryo yazarken diğer yandan tiyatro severlerin büyük ilgisini gören BKM Mutfak organizasyonuyla 'Bülent Beyin Hikayesi' adlı tiyatro oyununu sahnelemeye devam ediyor.

Bülent Emrah Parlak, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da ve 'Aşağı Yukarı Yemişliler' adlı TV dizisinde de senaristlik deneyimi yaşamıştı.