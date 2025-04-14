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        Haberler Bilgi Yaşam Parkta kaybolan köpeği bulabilir misiniz? Bu 10 resimdeki gizli detayları sadece çok dikkatli olanlar görebiliyor!

        Parkta kaybolan köpeği bulabilir misiniz? Bu 10 resimdeki gizli detayları sadece çok dikkatli olanlar görebiliyor!

        Bazı fotoğraflar, ilk bakışta sıradan gibi görünse de aslında gözden kaçan küçük sürprizlerle doludur. Bu 10 karede gizlenen detaylar, yalnızca gerçekten dikkatli bakanların fark edebileceği türden!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:30
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          1. Odada gizlenen köpeği bulabilir misiniz?

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          2. Doğum gününde gizli olan hediye paketini görebiliyor musunuz?

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          3. Çocuklar noel babayı bulmaya çok yaklaştı! Peki nerede?

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          4. Kadın köpeğini bu parkta kaybetti! Bulmasına yardımcı olur musunuz?

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          5. Oyuncak tavşan nerede?

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          6. Kadın anahtarını bulamazsa dışarıda kalacak! Kayıp anahtar nerede?

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          7. Küçük kız çorabının tekini kaybetti. Görebiliyor musunuz?

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          8. Kütüphanede fare var! Kediden önce bulabilir misiniz?

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          9. Bu resimdeki suçlu bir rakun! Ama nerede?

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          10. "E" harfi nerede olabilir?

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          Kaynak: Bright Side

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