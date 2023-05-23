Park halindeyken kayan minibüs yayaya çarpıp devrildi!

AA'da yer alan habere göre Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde içerisinde sürücüsü bulunmayan park halindeki kapalı kasa minibüs, yokuş aşağı hareket ederek yol kenarındaki doğalgaz kutusuna çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.