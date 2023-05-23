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Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs yayaya çarptıktan sonra devrildi

İstanbul Beşiktaş'ta park halindeki bir minibüsün kayması faciayla sonuçlandı. Kazada bir kadına çarpıp yaralanmasına neden olan araç devrilirken sürücü polis merkezine götürüldü

Giriş: 23.05.2023 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Beşiktaş'ta park halindeyken kayan minibüs yayaya çarpıp devrildi! - Güncel haberler
Park halindeyken kayan minibüs yayaya çarpıp devrildi!
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AA

Beşiktaş'ta park halindeyken kayan minibüs önce doğalgaz kutusuna ardından kaldırımda yürüyen bir kadına çarptıktan sonra devrildi.

AA'da yer alan habere göre Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde içerisinde sürücüsü bulunmayan park halindeki kapalı kasa minibüs, yokuş aşağı hareket ederek yol kenarındaki doğalgaz kutusuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle doğalgaz kutusu patladı; kaldırımda yürüyen Nefise Aleyna Say'a da çarpan minibüs, devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hasar oluşan minibüsün sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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