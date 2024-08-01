Paris Olimpiyatları'nda Margot Robbie ve Tom Cruise buluşması

'Barbie' filminin yıldızı Margot Robbie, filmin yönetmeni Greta Gerwig, Tom Cruise ve Steven Spielberg, 2024 Olimpiyatları'nda 'devler ligi' pozu verdi.

İlk bebeğine hamile olan Margot Robbie'nin hamileliğindeki son halini de gösteren fotoğrafı, karede yer alan 'Görevimiz Tehlike'nin (Mission Impossible) yönetmeni Christopher McQuarrie, "İşte madalyayı hak eden bir ekip!" notuyla paylaştı.

Fotoğrafa yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Bugün kıskançlıkla tanıştım. Margot, Greta, Tom ve Spielberg" şeklinde yorum yaptı.