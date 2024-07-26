Coşku içinde beklenen Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyat maç programı araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sahne alacak. Bu büyük spor etkinliği, Temmuz ayında başlayacak ve dünyanın dört bir yanından sporcuların katılımıyla gerçekleşecek. 27 Temmuz'da başlayacak olan olimpiyatlarda, Filenin Sultanları da grup aşamasında üç önemli maç yapacak. Peki, Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatlarındaki maçları hangi günler oynanacak? İşte detaylar...