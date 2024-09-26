Paris Moda Haftası'nda büyük beden defilesi
Paris Moda Haftası'nda düzenlenen bir defilede, podyumda yürüyen modeller arasında büyük bedenli olanlar da vardı. Defilede sergilenen koleksiyonun tasarımcıları, zayıflığın 'normal' kabul edilmesinin sorgulanması gerektiğini söyledi
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Paris Moda Haftası kapsamında Palais de Tokyo'da, farklı beden tiplerinden modellerin podyumda yürüdüğü bir defile düzenlendi. İnce modellerin yanı sıra büyük beden modeller de cesur kıyafetleri üzerlerinde taşıdı.
İnce işlenmiş tül, iç çamaşırını gösteren kumaş ve kabartmalı deriden oluşan koleksiyon, tasarımcı ikili Ester Manas ve Balthazar Delepierre tarafından yaratıldı.
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Kıyafetlerde ayarlanabilir teknik kullanan markanın dantel ve büzme gibi yöntemlerle klasik beden ihtiyacını ortadan kaldırmasıyla kıyafetler XS'den 3XL'ye kadar olan beden ölçülerine hitap edebiliyor.
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SZA, Jorja Smith, Kali Uchis ve Beth Ditto gibi büyük bedenli sanatçıların favorisi haline gelen kıyafetlerin tasarımcıları, defile için modelleri organize ederken, moda haftası yetkililerinin kendilerine "kaç normal model" rezervasyonu yaptırdıklarını sorduklarını söyledi.
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Podyum için seçtikleri modellerden kaçının düşük vücut kitle indeksine sahip olduğunun sorulduğunu söyleyen modacılar, "Fransa'da zayıflık küçük yaştan itibaren eğitimi verilen bir şeyken, sorgulanması gereken ise 'norm' veya 'normal' dediğimiz şey" dedi.
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PODYUMLARDA BÜYÜK BEDEN SAYISI DÜŞÜŞTE
Geçen yıl yapılan Sonbahar - Kış 2023 defilelerinde yer alan orta ve büyük beden modellerin sayısının İlkbahar-Yaz sezonuna kıyasla yüzde 24 azaldığı tespit edilmişti.
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Benzer şekilde, Vogue Business tarafından yürütülen 2023 beden kapsayıcılık raporu, Sonbahar - Kış 2023 için sunulan tüm görünümlerin yüzde 95,6'sının ABD ölçülerine göre 0-4 bedende olduğunu ortaya çıkardı. Bu beden ölçü aralığına göre sıfır beden, Türkiye'nin de kullandığı Avrupa ölçülerine göre 34 bedenin de altına işaret ediyor.
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