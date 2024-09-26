Paris Moda Haftası'nda büyük beden defilesi

Benzer şekilde, Vogue Business tarafından yürütülen 2023 beden kapsayıcılık raporu, Sonbahar - Kış 2023 için sunulan tüm görünümlerin yüzde 95,6'sının ABD ölçülerine göre 0-4 bedende olduğunu ortaya çıkardı. Bu beden ölçü aralığına göre sıfır beden, Türkiye'nin de kullandığı Avrupa ölçülerine göre 34 bedenin de altına işaret ediyor.