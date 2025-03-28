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        Haberler Yaşam Paris'in kalbinde İstanbul rüzgarı

        Paris'in kalbinde İstanbul rüzgarı

        Dünyanın en ünlü caddelerinden biri olan Paris'teki Champs-Élysées, bu kez Türkiye'nin kültürel mirasını simgeleyen dev bir İstanbul görseliyle dikkatleri üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:34
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        Paris'in kalbinde İstanbul rüzgarı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Hizmet Binası’nın dış cephesi, 300 metrekarelik alanı kaplayan İstanbul temalı afişle kaplandı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un Paris’in kalbinde tanıtıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

        Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Paris’in kalbinde İstanbul var!

        Dünyaca ünlü Champs-Élysées’de yer alan Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği binamız, 300 m²’lik İstanbul görseliyle kaplandı.

        Katı reklam kurallarına rağmen alınan özel izinle, kültürel mirasımızı dünyanın en ikonik caddelerinden birine taşıdık.

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        Haziran’a kadar Paris’teyiz!"

        İstanbul görselinin binaya uygulanması için ilk olarak apartman yönetimiyle anlaşma sağlandı.

        Ardından, Champs-Élysées Belediye Başkanı Jeanne d’Hauteserre ve Paris Belediyesi yetkilileriyle yürütülen görüşmeler neticesinde 12 Mart’ta resmi izin alındı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da onayı ile uygulama, 27 Mart’ta tamamlandı.

        Baskı ve montaj süreci, dış mekan reklam firması JC Decaux tarafından yürütüldü.

        PARİS'TE BİR İLK

        Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, günde yaklaşık 300 bin kişinin geçtiği Champs-Élysées Caddesi’nde Türk kültürünü yansıtan uygulama, dev tanıtım afişlerinin neredeyse tamamen yasak olduğu bir dönemde hayata geçirildi. Çalışma ile hem Türkiye hem de Paris açısından bir ilke imza atıldı.

        HAZİRAN AYINA KADAR SERGİLENECEK

        Paris’in kültürel dokusu içerisinde İstanbul’un siluetini taşıyan görsel, hava koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte ayda 6 ila 14 milyon kişi tarafından görülebilecek.

        İstanbul görseli, haziran ayına kadar Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Binası’nda sergilenmeye devam edecek.

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        #Champs-Elysees
        #Paris
        #istanbul
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