Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında bu sezon oynanan dört karşılaşmayı da Fenerbahçe Beko kazandı. Seride durumu 2-0 getiren sarı lacivertliler bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması durumunda Final Four'a adını yazdıracak. Peki, "Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko hangi kanalda?" İşte detaylar...