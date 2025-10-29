Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Paris Basketbol: 80 - Anadolu Efes: 90 | MAÇ SONUCU (Anadolu Efes Paris'te galip) - Basketbol Haberleri

        Paris Basketbol: 80 - Anadolu Efes: 90 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 7. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı lacivert-beyazlılar 80-90 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.10.2025 - 01:01 Güncelleme: 29.10.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes Paris'te galip!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa ekibi Paris Basketbol'u 90-80 yendi.

        Adidas Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi ekibin 21-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci periyotta Ercan Osmani'nin etkili performansıyla skorer oyun sergileyen Anadolu Efes, devre arasına 46-39 önde gitti.

        Üçüncü çeyreğe Isaia Cordinier'nin basketleriyle 10-1'lik skorla giren lacivert-beyazlılar, farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 40-56. Paris Basketbol, Anadolu Efes'in sert savunması karşısında hücumda ritim bulmakta zorlandı. Rakibini ilk devrede olduğu gibi top kayıplarına zorlamaya devam eden konuk takım, final periyoduna 69-60 üstünlükle girdi.

        Periyodun bitimine 3 dakika 10 saniye kala peş peşe iki teknik faul alan Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, oyundan ihraç edildi.

        Paris Basketbol'un skorer ismi Nadir Hifi'yi maç boyunca iyi savunan Anadolu Efes, son çeyrekte Shane Larkin'in de devreye girmesiyle mücadeleden 90-80 galip ayrıldı.

        Larkin 19, Ercan Osmani ise 18 sayıyla lacivert-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Nadir Hifi ve Sebastian Herrera'nın 17'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

        Bu sonuçla Anadolu Efes, üçüncü galibiyetini elde etti. Paris Basketbol ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

        PERİYOT SONUÇLARI

        1. çeyrek: Paris Basketbol 21-17 Anadolu Efes

        2. çeyrek: Paris Basketbol 39-46 Anadolu Efes

        3. çeyrek: Paris Basketbol 60-69 Anadolu Efes

        4. çeyrek: Paris Basketbol 80-90 Anadolu Efes

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa