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Pargalı İbrahim'in mezarı bakımsızlıktan çürüyor

Tarihin güçlü vezirlerinden biri olan Pargalı İbrahim'in, Fındıklı'daki mezarlığının son hali görenleri üzüyor. Mezarlık bakımsız ve kirli.

19.09.2022 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Muhteşem Yüzyıl dizisiyle beraber ekranlarda izlediğimiz Pargalı İbrahim, Okan Yalabık tarafından canlandırılmıştı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, padişah emriyle öldürülen Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın mezar yeri tam olarak bilinmiyordu. 

  • Tarihçiler tarafından İstanbul, Fındıklı'daki bu mezarın İbrahim Paşa'ya ait olduğu düşünülüyor.

    Arkeolog Murat Sav, bu mezarın Pargalı’ya ait olma olasılığının çok yüksek olmasının nedenlerini şöyle anlatıyor: “Burası, türbe mimarisinde değil, tonozlu ve zindanı andıran bir yapıda. Muhtemelen mezar buraya taşındı. Hücre görünümündeki türbenin, buraya birileri tarafından gizlenmiş gibi bir hali var."

    Ancak; mezar bakımsız ve kirli. 

  •  Çürüyen ve iç yapısında birçok çatlak bulunan mezarın ciddi bir bakıma ihtiyacı var. Mezarın bu hali görenleri üzüyor.

  • Arkeolog Sav, mezar yeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu;

    "Tabut, iki duvar arasında bir sofa üzerinde bulunmakta. Aynı duvarın üst kısmında küçük bir pencere. Demir parmaklıklı ve dışardan da telle kapatılmış. Adeta bir zindan hücresi görüntüsüne sahip. Türbe, aslında bir türbe mekânı özelliklerine sahip değil.”

  • Murat Sav, mezarın bir vatandaşın arsasının içinde olduğu da belirterek, kendisine inşaat ruhsatı verilip 1950’lerde onarıldığını söyledi.

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