Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul Beylikdüzü’nde bir süpermarkette akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Olayda bir genç kız, reyondaki parfümleri denerken telefonunu raflardan birine bıraktı. Ancak ayrılırken almayı unuttu. Telefonun başına ne geldiği ise güvenlik kameraları incelenirken ortaya çıktı.

CEBİNE KOYUP GİTTİ!

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Özge Nur Ayden, marketten çıktıktan hemen sonra standa bir erkek yaklaştı. Bu sırada da unutulan telefonu fark etti. Yanına gelen arkadaşı ise hem telefona hem de sağına soluna bakarak etrafı izledi. Ardından da tereddüt bile etmeden telefonu çantasına koydu.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR!

Haberturk.com WhatsApp hattına gönderdiği görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Özge Nur Ayden de “Birkaç gün önce İstanbul’a geldim. Alışveriş yapmak için Esenyurt-Beylikdüzü bölgesinde bulunan bir süpermarkete gittik. Bu esnada parfümlere bakarken telefonu rafa koydum ve orada unuttum. Yaklaşık 20 dakika sonra fark ettiğimde telefon çalıyordu ancak birkaç dakika içinde telefon kapandı. O an çalındığını anladım. Ertesi sabah markete gittiğimde kamera kayıtlarından 3 kişinin telefonu çaldığını gördüm. Çalışanların söylediğine göre bu şahıslardan biri ara ara markete geliyor. Kendilerinin de yabancı uyruklu olduklarını öğrendim. Tüm görüntüleri ve ifademi polise teslim ettim. Umarım en kısa sürede yakalanırlar” diye konuştu

Emniyet güçleri ise görüntülerdeki telefonu çalan 3 yabancı uyruklu şahsı bulmak için de çalışma başlattı.