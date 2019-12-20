Pardösü nedir? Pardösü kelimesinin sözlük anlamı nedir, nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PARDÖSÜ TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, pardösü şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "pardisö, pardesü" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "pardösü"dır.

PARDÖSÜ KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen pardösü; "Serin havalarda öbür giysilerin üzerine giyilen, paltodan ince üstlük"tür.