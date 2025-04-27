Papa Franciscus'un kabri ziyaretçi akınına uğradı

"Halkın arasında bir Papa oldu"

Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada, Papa Franciscus için "Halkın arasında bir papa oldu." dedi.

Papa Franciscus'un duvarlar değil köprüler kurmaktan yana olduğunu belirten Kardinal Re, "Papa, her zaman barış çağrısı yaptı ve savaşlara diplomatik çözüm bulunmasını istedi ve sık sık savaşların bir yenilgi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.