Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Papa Franciscus'un kabri ziyaretçi akınına uğradı | Dış Haberler

        Papa Franciscus'un kabri ziyaretçi akınına uğradı

        88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda çok sayıda dünya lideri ve 250 bin kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlenmişti. Papa'nın kabri bugün halkın ziyaretine açıldı, ziyaretçiler Papa'nın kabrine akın etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 14:11 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri 88 yaşındaki Papa Franciscus dün Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        • 2

          Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikasına defnedildi.

        • 3

          Azize Büyük Meryem Bazilikası'ndaki defin işleminin ardından, Papa Francis'in kabri bugün halkın ziyaretine açıldı.

        • 4

          Vatikan'da dün düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi ve 50'yi aşkın dünya lideri katıldı. Katolik Kilisesi'ne mensup 200'den fazla kardinal ve 700'den fazla piskopos ile rahibin hazır bulunduğu Papa'nın cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetti.

        • 5

          "Halkın arasında bir Papa oldu"

          Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada, Papa Franciscus için "Halkın arasında bir papa oldu." dedi.

          Papa Franciscus'un duvarlar değil köprüler kurmaktan yana olduğunu belirten Kardinal Re, "Papa, her zaman barış çağrısı yaptı ve savaşlara diplomatik çözüm bulunmasını istedi ve sık sık savaşların bir yenilgi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

        • 6

          100 yıldan fazla bir süre sonra Vatikan dışına defnedilen ilk papa oldu

          Papa Franciscus'un naaşı, vasiyeti üzerine Vatikan'da değil Roma'daki 4 büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedildi.

        • 7

          Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinin ardından Papa'nın cenazesi, "papamobile" adı verilen, papaların genelde halkı selamlamak için kullandığı araca yerleştirildi ve buradan yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşındı.

          Defin işlemi basına kapalı gerçekleştirilen Papa Franciscus, bu bazilikaya defnedilen 8. Papa oldu.

        • 8
        • 9
        • 10

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Habertürk Anasayfa