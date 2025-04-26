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        Haberler Dünya Papa Francis bugün Vatikan'da defnediliyor | Dış Haberler

        Papa Francis bugün Vatikan'da defnediliyor

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda bugün cenaze töreni düzenlenecek, ardından naaşı Roma'daki Azize Büyük Meryem Bazilikası'nda defnedilecek. Cenaze törenine 150'den fazla ülkeden katılım olacak. ABD Başkanı Trump ve eski ABD Başkanı Biden da Papa Francis'in cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine Türkiye'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:40
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        Papa Francis bugün defnediliyor
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        21 Nisan tarihinde hayatını kaybeden 88 yaşındaki Papa Francis, bugün Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek cenaze ayinin ardından Azize Büyük Meryem Bazilikası'nda defnedilecek.

        Devlet Başkanları, başbakanlar ve binlerce insan, Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek cenaze ayininde Papa Francis'e son saygılarını sunacak ve zaman zaman çalkantılı geçen papalık dönemini onurlandıracak.

        Cenaze törenine 150'den fazla ülkeden katılım olması beklenirken katılacak olanlar arasında, göçmenlik konusundaki zıt tutumları nedeniyle Francis ile birçok kez çatışan ABD Başkanı Donald Trump ve eski Başkan Biden da yer alıyor.

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        Geçtiğimiz üç gün boyunca yaklaşık 250 bin kişi, 16. yüzyıldan kalma Aziz Petrus Bazilikası'nın mihrabının önüne bir tabut içinde konulan naaşının önünden geçerek saygılarını sundu. Tabutu, bugün sabah saatlerinde başlayacak olan açık hava cenaze töreni için ana kapıdan geçirilecek ve yabancı devlet adamlarından oluşan kalabalık saflar taş sütunun bir tarafında, karşı sıralarda oturan yüzlerce kırmızı şapkalı kardinalle karşı karşıya gelecek.

        Trump'ın yanı sıra Arjantin, Fransa, Gabon, Almanya, İtalya, Filipinler, Polonya ve Ukrayna liderleri ile Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda başbakanları ve çok sayıda Avrupa kraliyet ailesi mensubu yer aldı.

        Törene 91 yaşındaki Kardinaller Koleji dekanı Kardinal Giovanni Battista Re başkanlık ediyor.

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