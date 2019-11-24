Papa'dan dünyaya nükleer silah çağrısı

Japonya'nın 1945 yılında atom bombası atılan Nagazaki şehrini ziyaret eden Papa, kaynakların boşa harcandığını, insanlığın yıkımla tehdit edildiğini vurgulayarak atom silahlarından ve soğuk savaş döneminden kalma caydırıcılık doktrininden feragat etmelerini istedi.

Papa, "Nükleer silahların olmadığı bir dünyanın mümkün ve gerekli olduğuna inandığım için liderlerden bu silahların bizi tehditlerden koruyamayacağını unutmamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.