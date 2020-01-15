Panorama sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PANORAMA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, panorama şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "panaroma, panoroma" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "Panorama"dır.

PANORAMA NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "genel görünüm, geniş görünüş" anlamına gelen panorama, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.