Pandora'nın kutusundaki gizem! Yunan Mitolojisinde Tanrıların armağanı ilk kadın

Deyimin hikâyesi eski Yunan Mitolojisine dayanır. Bu konuda birkaç farklı mitolojik hikâye olmakla birlikte biz en çok bilinen iki hikâyeyi sizlerle paylaşıyoruz. Pandora, Yunan Mitolojisinde Zeus tarafından yaratılan ilk kadın olarak kabul edilir. Pandora’nın anlamı ise tanrılar armağanıdır.

Pandora'nın karşımıza ilk kez çıkması Prometheus'un miti ile gerçekleşir. Prometheus, tanrılardan ateşi çalmış ve insanlara vermiştir. Bunun sonucunda ise Zeus tarafından Kafkas Dağı'nda bir kayaya zincir ile vurularak cezalandırılır. Ancak Prometheus'un bu kadar büyük bir ceza almasının başka nedenleri de vardı.