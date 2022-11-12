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Pandora'nın kutusundaki gizem! Yunan Mitolojisinde Tanrıların armağanı ilk kadın

“Pandora’nın kutusu açıldı”, “Pandoranın kutusunu açma!” gibi deyimler mutlaka kulağınıza bir yerden çalınmıştır. Yapılmasıyla beklenmedik birçok yeni problemin ortaya çıkmasına sebep olan eylem ve olayları ifade etmek için kullanılan Pandora’nın kutusunu açmak deyimi nereden geliyor? Peki Pandora kim ve neden bizde böyle bir deyim kullanılıyor? Hadi gelin büyük bir mitolojik gizem olan bu deyimin yolculuğuna çıkalım…

Giriş: 12.11.2022 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Deyimin hikâyesi eski Yunan Mitolojisine dayanır. Bu konuda birkaç farklı mitolojik hikâye olmakla birlikte biz en çok bilinen iki hikâyeyi sizlerle paylaşıyoruz. Pandora, Yunan Mitolojisinde Zeus tarafından yaratılan ilk kadın olarak kabul edilir. Pandora’nın anlamı ise tanrılar armağanıdır.

    Pandora'nın karşımıza ilk kez çıkması Prometheus'un miti ile gerçekleşir. Prometheus, tanrılardan ateşi çalmış ve insanlara vermiştir. Bunun sonucunda ise Zeus tarafından Kafkas Dağı'nda bir kayaya zincir ile vurularak cezalandırılır. Ancak Prometheus'un bu kadar büyük bir ceza almasının başka nedenleri de vardı.

  • Bir gün Prometheus büyük bir öküz kesti ve yenebilecek taraflarını bir araya topladı ve üzerini ise işkembe ile kapadı. Öküzün kemiklerini ise başka bir tarafa topladı ve onların üzerini ise güzel görünen bir yağ parçası ile kapattı. Daha sonra Zeus'u karşısına alarak iki et yığınından birini seçmesini söyledi. Elbette Zeus yağ parçası ile kaplı olan yığını seçti ve kemikleri görünce hayal kırıklığına uğradı. Bu oyunu kendine yediremeyen Zeus çok sinirlendi ve Prometheus ile aralarındaki husumet de böyle başladı.

  • Tüm bunların sonucunda Zeus tüm hıncını çıkarmak için Prometheus'un ateşi çalmasını fırsat bildi ve onu kayalara zincirleyerek cezalandırdı. Bu ceza bu kadarla bitmedi...

    Prometheus, cezasını çekerken tanrılar tarafından bir kartal görevlendirildi ve her gün Prometheus'un yanına giderek onun karaciğerini yedi. Prometheus'un karaciğeri her gün kendini yeniledi. Prometheus her gün acılar içinde kıvranmasına rağmen bu durum günlerce devam etti. Kimse Prometheus'u kurtarmaya gelmedi.

  • Zeus, tüm bunlara rağmen sinirine hakim olamadı ve Prometheus' u cezalandırdıktan sonra tüm insanoğlunu da cezalandırmak istedi. Bu sinirin ve hırsın sonucunda ise tanrıların armağanı olan Pandora yaratıldı.

    Prometheus'un kurnazlıkla çalarak insanlara verdiği akıl onları şımartınca Zeus o zamana kadar yalnız erkeklerden ibaret olan insan topluluğuna ceza vermek istedi ve onlara kadını gönderdi. Zeus, oldukça başarılı bir usta olan oğlu Hephaistos'tan kadını yaratmasını istedi. Hephaistos babasının isteği üzerine çamuru su ile yoğurdu ve görenleri şaşırtacak güzellikte bir kadın vücudu yarattı.

  • Bir hırsın sonucunda meydana gelen Pandora'yı tüm tanrılar örülerle, çiçeklerle ve peçelerle donattılar. Athena, Pandora'nın bedenini süsledi. Afrodit, bu tanrıçanın yüzüne güzellik ve dayanılmayacak bir arzu sundu. Hermes ise Pandora'ya şeytani bir zeka ve insanları kandırma yetkisi verdi. Bu tanrıçanın ismi de tanrıların armağanı anlamına gelen Pandora oldu. 

    Olympos'ta oturan tanrıçaların en güzeli olan ve kendi karısı olan Aphrodite'in vücudunu model olarak kullanmıştı. Heykel bitince onun kalbine ruh yerine bir kıvılcım koydu. O zaman heykelin gözleri açıldı. Kolları bacakları kıpırdamaya ve dudakları konuşmaya başladı. Onu süslemek için bütün tanrılar ve tanrıçalar yardım ettiler. Herkes kendisinden ona bir şey armağan etti ve ona Rumca "bütün armağan" anlamına gelen Pandora adını taktılar. Athena ona güzel bir kemer, süslü elbiseler verdi. Letafet perileri Kharites beyaz göğsüne parlak altın gerdanlık taktılar. Aphrodite başına güzellikler saçtı. Güzel saçlı Horalar ilkbahar çiçekleriyle onu süslediler. Hermes Pandora'nın kalbine, hıyanet ve aldatıcı sözler yerleştirdi.

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