AB'nin yalnızlık raporu: En fazla genç nüfus etkilendi

Avrupa Birliğinde (AB) her 4 kişiden biri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk aylarında yalnızlık hissine kapıldı.
AB Komisyonuna bağlı Ortak Araştırma Merkezinin yayımladığı "yalnızlık ve sosyal izolasyon" konulu rapora göre, 2016'da AB vatandaşlarının yüzde 12'si kendini yalnız, stresli ya da mutsuz hissederken, Covid-19 salgınının ilk aylarında bu oran yüzde 25'e çıktı.
Yalnız yaşayanlar, 2016'ya göre yüzde 22 daha fazla söz konusu negatif hislere kapılırken, partneri veya çocuklarıyla yaşayanlarda artış yüzde 9 oldu.
EN FAZLA GENÇ NÜFUS ETKİLENDİ
Sosyal mesafe kurallarından en fazla 18-25 yaş grubu etkilendi. Bu yaş aralığında yalnızlık hissi oranı 4 kat arttı.
Salgından önce yalnızlık hissi, Kuzey Avrupa'da yüzde 6 civarında, diğer üç bölgede yüzde 11-13'te seyrediyordu. Pandemiyle birlikte bölgesel farklılık kalmaksızın, söz konusu oran yüzde 22-26'ya çıktı.
Yalnızlık hisseden kadın ve erkeklerin oranı aynı olurken şehir ya da kırsal kesimde yaşamak da fark oluşturmadı.
SAĞLIK VE İYİ EKONOMİ YALNIZLIĞA KARŞI KORUYOR MU?
Uygun ekonomik durum ve iyi sağlık koşulları ise gerek salgın öncesi gerek sonrasında bireyleri "yalnızlığa karşı korudu".
KONUYLA İLGİLİ FARKINDALIK NE DURUMDA?
AB'deki basın organlarının yalnızlık konusunu işlediği yayınlar da salgın döneminde iki katına çıktı, konuyla ilgili farkındalık ise üye ülkelere göre değişti.
Raporun Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu arasında ortak çalışmaya dayalı ilk proje olacağı, 2022'de yapılacak söz konusu projenin, AB genelinde yalnızlık konusunda veri toplayacağı ve bunların bir web platformuna işleneceği kaydedildi.
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