Pandemi gözlerimizi de vurdu!

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Pandemi, tüm hayatımızı etkilediği gibi göz sağlığımızı da etkiledi. Covid-19 pandemisi, acil durumlar ve gerekli durumlar dışında hastanelere ve rutin muayenelere gidilmeyen bir süreç oluşturdu.

Göz Vakfı'ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nihat Tamer, "Özellikle bazı göz hastalıkları açısından riskli gruplarda olanların, düzenli sağlık kontrollerini aksatmalarına neden oldu. Salgın ortamında bireylerin kendilerini koruma güdüsüyle hastaneye, başvurmaktan kaçındıkları görüldü. Yapılması gereken göz cerrahisi girişimleri ertelendi. Bu sebeple, ameliyat olunmadığı için göz sağlığımızı tehdit edebilecek durumlar oluştu. Bu nedenle göz sağlığımız için ameliyatların ve rutin muayenelerin aksatılmaması çok önemlidir. Özellikle katarakt ameliyatları, gözlük gerektiren kırma kusurlarının takibi, göz içine uygulanan iğne tedavileri, glokom hastalarının göz tansiyonu takipleri, şeker hastalarının göz dibi muayeneleri zorunlu nedenler olmadıkça aksatılmamalıdır" dedi.

TEKNOLOJİK ALETLER GÖZDEKİ MERCEK VE KASLARIN AŞIRI KULLANILMASINA NEDEN OLDU

Op. Dr. Tamer, pandemi sürecinde yetişkinlerin ve özellikle okul çağındaki çocukların bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi aletlerin kullanımına bağlı olarak akomodasyon adı verilen halk arasında 'uyum' diye bilinen gözün içinde bulunan mercek ve kasların aşırı kullanılmak zorunda kalınması durumunun meydana geldiğini söyledi.

"Bu durum aşırı bir şekilde yakın iş yapmak anlamına gelir" diyen Op. Dr. Tamer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşırı yakını kullanmak gözlerin yorulmasına ve astenopi dediğimiz göz ağrısından göz yaşarmasına, bulanık görme ataklarına, hatta baş ağrılarına neden olabilmektedir. Halk arasında ‘göz migreni’ olarak tanımlanan; göz küresinde başlayan ve aynı taraf baş yarısına yayılan keskin ağrının giderek daha fazla kişide görüldüğü de biliniyor.

Erişkinlerde ve çocuklarda bilgisayar başında geçen sürenin artmasına bağlı olarak göz kırpma sayısında azalma, uyku sürelerinde kısalma, ekrandan yansıyan mavi ışık yoğunluğu ve klima gibi nedenlerle göz kuruluğu, gözlerde yanma, batma, acıma ve sulanma şikayetleri de artmaktadır."

"MİYOP ARTTI"



Çocuklarda, miyopi sayısında artış olduğunu aktaran Op. Dr. Tamer, "Miyopik kusurları olanların miyopik değerlerinin arttığını görüyoruz. Bu nedenle yapılması gereken, gün içerisinde gözlerin kapatılarak dinlendirilmesi, ekran başında göz kırpmanın unutulmaması, gözlerimizle ekran arasında mesafenin yaklaşık 55-60 cm olması ve monitör üzerinden her 30 dakikada bir en az 10 saniye süre ile 6 metreden uzağa odaklanılmasıdır" dedi.

"MASKE TAKMAK KONJONKTİVİTLERE YOL AÇABİLİR"

Maskelerin gözlere etkisinin de önemli bir konu olduğunu vurgulayan Tamer, "Düzgün kapatılmayan maskelerden kaçan solunum sonrası verdiğimiz havada bakteriler de bulunur. Bu durum da konjonktivitlere yol açabilir. Yine gözlük kullananlarda da gözlüklerin buğu yapması nedeniyle görme sıkıntıları oluşabilir. Kontakt lensler kullanım önerilerine uyulduğu takdirde oldukça güvenilir ve konforlu bir tedavi seçeneğidir. Hijyen kurallarına maksimum önem vermek şartıyla kontakt lens kullanmaya devam edebilirler. Kontakt lenslerin koronavirüs yayılımını artırabileceği yönünde bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Göz sağlığını korumak için; çevresel önlemlerin yanı sıra sigarasız ortam, kaliteli ve yeterli uyku ile sağlıklı beslenme de çok önemlidir" diye konuştu.