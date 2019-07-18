18 TEMMUZ 2019
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Pamukçuk hastalığı nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Emzirme döneminde sıkça görülen ve Candida Albicans grubu mantarların neden olduğu bir enfeksiyon olan pamukçuk hastalığı nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? İşte anneler tarafından her zaman merak edilen bir hastalık olan pamukçuk ile ilgili tüm detaylar...

18.07.2019 - 03:10 | Güncelleme: Sağlık
Pamukçuk hastalığı nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Yetişkinlerde de görülebilmekle beraber bebeklerin emzirme dönemlerinde oldukça sık görülen pamukçuk hastalığı, ağız ve boğazda görülür. Peki pamukçuk hastalığı nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

PAMUKÇUK HASTALIĞI NEDİR?

Ağız içi iltihabı olarak da bilinen hastalık, doğumun ilk haftasından itibaren ortaya çıkabilir. Bebeğin emzirmesini engelleyen ve beslenme kalitesini düşüren hastalık, bu enfeksiyon annenin meme ucunu da etkilediği takdirde annenin de ağrılı bir süreç yaşamasına neden olur. Pamukçuk hastalığı bebeklerde, anüste de görülür.

PAMUKÇUK NEDENLERİ

  • Antibiyotik kullanan bebeklerde,
  • Emziren annenin göğsünün iyice steril edilmemesinde,
  • Bebeğin emzik veya biberonlarında hatta oyuncaklarında hijyene dikkat edilmemesi halinde,
  • Bebeğin bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle,
  • Annenin aşırı tatlı tüketmesi veya şeker hastası olması durumunda,
  • Anne hamilelik esnasında, doğumdan az bir zaman önce ya da doğum anında vajinal mantar enfeksiyonu geçirmiş ve normal doğum yapmışsa (Çünkü enfeksiyon, doğum anında anneden bebeğe geçer.),
  • Anne, sütünün fazla olmasından dolayı, sütün çamaşırına bulaşmaması için göğüs pedi kullanıyorsa (Süt aktığında nemli olan göğüs pedi sıcak ve nemli ortamları seven mantarların çoğalmasına sebep olur.)
  • Aşırı stres,
  • Ağızda herhangi bir şekilde oluşan yaranın enfeksiyon kapması halinde,
  • Crohn, Çölyak veya Behçet hastalığı ile HIV ve AIDS hastalarında da görülebilir.

PAMUKÇUK BELİRTİLERİ

  • Ağız içinde beyaz lezyon,
  • Dilde beyaz lezyon,
  • Yanakta beyaz lezyon,
  • Yumuşak damaklarda beyaz lezyon,
  • Sert damaklarda beyaz lezyon,
  • Hafif ateş,
  • İştahsızlık,
  • Emme güçlüğü,
  • Huzursuzluk,
  • Sürekli ağlama,
  • Yutma güçlüğü,
  • Lezyon yerinde ağrı,
  • Ağızda kötü bir tat,
  • Lezyonlar kazındığında hafif kanama.

PAMUKÇUK TEDAVİSİ

Pamukçuk, basit bir hastalık gibi görülse de bebeklerde tedavi edilmediği takdirde başka hastalıkların oluşmasına da neden olabilir. Ancak bebekte sık olarak antibiyotik kullanımı varsa tedavinin uzaması ihtimaldir. Bebek çok küçükse ağız damlası verilebilir. 2 yaşından büyük bebeklere ağız pastili de verilebilir. Domates ve turunçgiller gibi asidik yiyecekler, acı sos ve acı biber gibi baharatlı yiyecekler de pamukçuğun yayılma alanını genişletebilir. Çocuğunuzun bu dönemde pipet yardımıyla sıvıları tüketmesi yaranın daha çok tahriş olmaması adına yararlı olacaktır.

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