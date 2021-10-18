Pamuk fiyatları uluslararası borsalarda ekim ayının 6 gününde yüzde 8, eylül ayında yüzde 14, yıl başına göre yüzde 47 arttı. Son bir yılda ise pamuk fiyatları 67 dolardan 114’a çıktı, yüzde 70 yükseldi. Pamuk fiyatları son 10 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

Yaşanan yükseliş geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70'i buldu. Haliyle yükselişin tekstil maliyetlerine yansıması da bekleniyor. Bu nedenle tekstilcilerin gözü güncel pamuk fiyatlarında. Peki, pamuk fiyatları bugün ne kadar?

18 Ekim güncel pamuk fiyatları şöyle:

Alış: 107,33 TL

Satış: 107,33 TL

GÜN İÇİNDE REKOR KIRDI

13 Ekim'de 103 TL seviyelerine kadar gerileyen pamuk, yeni haftayla birlikte yükseliş trendine girerek bugün 108 TL'ye kadar yükselip rekor kırdı. Ancak daha sonra 107 TL seviyesine geriledi.