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Pakize Başaran hayatını kaybetti

Giriş: 13.06.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
Pakize Başaran hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Hayatını kaybetti
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102 yaşındaki yazar Pakize Başaran, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

AA

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir bağırsak kanseri tedavisi gören Pakize Başaran, hayatını kaybetti.

Oyuncu Meriç Başaran ile 2019'da vefat eden yönetmen Tunç Başaran'ın annesi olan Pakize Başaran'ın cenazesi bugün Haydar Çavuş Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Bandırma Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

PAKİZE BAŞARAN HAKKINDA

Müzisyen Ömer Musiç ve Naile Aykut Musiç'in üç kızının ortancası olarak 1921'de Bandırma'da dünyaya gelen Pakize Başaran, 1941'de İstanbul İkinci Noterliği'nde noter memurluğuna başlamıştı.

Noterlikte çalışırken tanıştığı gazeteci Tarık Mümtaz Göztepe'nin teşvik etmesiyle yazın hayatına başlayan Başaran'ın ilk öyküsü 'Hacı Nine', 31 Ocak 1948'de Yeni Sabah Gazetesi'nde, ilk romanı 'Benim Doktorum' ise 1951'de yayımlanmıştı.

Radyoda piyesleri yayınlanan Başaran, Fikri Başaran ile evlenmişti. Pakize Başaran'ın bu evliliğinden yönetmen Tunç Başaran ve oyuncu Meriç Başaran dünyaya gelmişti.

Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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