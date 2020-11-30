Pakistan’da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi öldü

Yetkililer, eyaletin Şeyhpura şehri yakınlarında içerisinde 25’in üzerinde yolcu bulunan bir otobüs ile kamyonetin çarpıştığını bildirdi.

Çarpışma ile kamyonetteki gaz tüpünün patladığını aktaran yetkililer, ilk belirlemelere göre kazada 13 kişinin öldüğünü, 17 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.