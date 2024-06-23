Pakistan, "yeniden canlandırılmış terörle mücadele kampanyası" başlattı

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Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in, başkent İslamabad'da düzenlenen ülkedeki terörle mücadele toplantısına başkanlık ettiği bildirildi.

Açıklamada, toplantıda Başbakan Şerif'in "yeniden canlandırılmış ulusal terörle mücadele kampanyası"nı onayladığı belirtildi.

Bu kararın, aşırılık ve terörizmi ortadan kaldırma konusundaki ulusal kararlılığı gösterdiği ifade edilen açıklamada, aşırılık ve terörizmle kapsamlı ve kararlı şekilde mücadele edileceği vurgulandı.

Açıklamada, terörle ilgili davaların etkili bir şekilde kovuşturulmasını ve örnek cezalar verilmesini engelleyen yasal boşlukların da ele alınacağına işaret edildi.

REKLAM Toplantıda bölgesel işbirliği yoluyla teröristlerin faaliyet alanının daraltılması için çabaların yoğunlaştırılması kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, ülkedeki Çin vatandaşları için "kusursuz" güvenlik sağlamaya yönelik tedbirlerin de ele alındığı kaydedildi. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna 26 Mart'ta düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezinin yayımladığı yıllık güvenlik raporuna göre, Pakistan'da 2023'te 789 terör saldırısı yaşanırken, bu saldırılara bağlı ölüm 1500'ü aştı. 2023, son 6 yılda terör kaynaklı ölümün en çok yaşandığı yıl oldu. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.