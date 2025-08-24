Habertürk
        Haberler Dünya Asya-Pasifik Pakistan'da muson, 785 can aldı! | Dış Haberler

        Pakistan'da muson, 785 can aldı!

        Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 785'e yükseldi. Yapılan açıklamada 2 aydır devam eden yağışların ani sel baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 17:20 Güncelleme: 24.08.2025 - 17:20
        Pakistan'da muson, 785 can aldı!
        Pakistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle 785 kişi hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 785’e yükseldiği, 978 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Yaklaşık 2 aydır devam eden yağışların ani sel baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı kaydedildi. Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi.

        Yetkililer, riskli bölge sakinlerine gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

