Pakistan'da protestolar devam ediyor

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’a düzenlenen silahlı saldırı ülke genelinde protesto ediliyor.
Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), dün başlattığı protestoları bugün de sürdürdü.
Lahor’da Özgürlük Kavşağında toplanan çok sayıda PTI destekçisi, hükümet ve Pakistan ordusu karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, ellerinde Han’a destek mesajları içeren pankartlar taşıdı.
"SESSİZCE OTURAMAYIZ" VURGUSU
Burada konuşma yapan PTI Genel Sekreteri Asad Umar, İmran Hanın kırmızı çizgileri olduğunu ve bunun geçildiğini ifade ederek, partililerin sessizce oturmasının mümkün olmadığını söyledi.
PTI Başkan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 3 Kasımda gerçekleşen saldırıya dair polisin henüz FIR (İlk Bilgi Raporu) oluşturmadığına dikkati çekerek, bazı yetkililerin ellerinin bağlı olduğunu belirtti.
Kureyşi, böyle ciddi bir meselede FIR oluşturulmamasının büyük bir soru işareti oluşturduğunu vurguladı. Pakistanda bir suçun işlendiğine dair mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından hazırlanan yazılı belge, FIR olarak isimlendiriliyor.
POLİSLE ÇATIŞMA
Protestolar başkent İslamabad, Karaçi, Peşaver ve daha birçok kentte devam etti. Ravalpindi’deki gösterilerde protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, yolları kapatan protestocular da güvenlik güçlerine taş ve sopalarla karşılık verdi.
BÖLGEYE EK POLİS VE PARAMİLİTER GÜÇ GÖNDERİLDİ
PTI, İmran Han sağlığına kavuşana kadar protestoların süreceğini duyurdu. Pakistanda, parlamentoda 10 Nisanda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerifin kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisanda mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
HAN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekimde Lahordan İslamabada yürüyüş başlatmıştı.
Vezirabadda 3 Kasımda konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Hanın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.
Haberin görselleri The Associated Press tarafından servis edilmiştir
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