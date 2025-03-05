Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı: 15 ölü, 25 yaralı
Pakistan'da orduya ait bir tesise düzenlenen bombalı araç saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Bannu bölgesinde orduya ait bir tesise bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi.
İHA'nın haberine göre; saldırıda; 4'ü çocuk, 2'si kadın toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Yetkililer, patlayıcı yüklü iki aracın tesisin duvarına çarparak patladığını aktararak, patlamanın ardından tesise girmeye çalışan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Patlamaların etkisiyle bir caminin kısmen yıkıldığı ve bir evin çatısının çöktüğü aktarıldı. Saldırının Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.