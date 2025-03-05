Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı: 15 ölü, 25 yaralı

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Bannu bölgesinde orduya ait bir tesise bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; saldırıda; 4'ü çocuk, 2'si kadın toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

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Yetkililer, patlayıcı yüklü iki aracın tesisin duvarına çarparak patladığını aktararak, patlamanın ardından tesise girmeye çalışan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Patlamaların etkisiyle bir caminin kısmen yıkıldığı ve bir evin çatısının çöktüğü aktarıldı. Saldırının Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.