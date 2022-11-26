Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Definecilerin evinde çıktı! Elmastan daha değerli! Tam 1185 gram Painite taşı! - Güncel Haberler

Definecilerin evinde çıktı! Elmastan daha değerli! 1185 gram Painite taşı!

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, elmastan daha değerli olduğu belirtilen 1185 gram ağırlığında painite taşı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 26.11.2022 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Definecilerin evinde çıktı! Elmastan daha değerli! Tam 1185 gram Painite taşı! - Güncel Haberler
Definecilerin evinde çıktı! Elmastan daha değerli! 1185 gram Painite taşı!
0:00 / 0:00
AA

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesindeki Köşk Mahallesi'nde, M.G. ve T.G'nin adreslerinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

1185 GRAM PAİNİTE TAŞI ELE GEÇİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1185 gram painite taşı (elmastan daha değerli olduğu belirtilen taş türü), Helenistik ve Roma dönemine ait 5 yüzük ile 26 sikke, Roma dönemine ait vazo, 6 ok ucu, antik döneme ait 4 obje, hassas terazi, mercek, 2 ruhsatsız av tüfeği, antika dolma tüfek, 4 dedektör ve 8 dedektör kulaklığı ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ EN AZ 200 MİLYON TL

Painite taşı, m&uuml;cevher olarak da kullanılıyor.
Painite taşı, mücevher olarak da kullanılıyor.

İHA'da yer alan habere göre painite taşının piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu belirtilirken, tarihi nitelikteki eserler Milas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Remziye Tüysüz cinayeti: Eski eşe ağırlaştırılmış müebbet istemi
Remziye Tüysüz cinayeti: Eski eşe ağırlaştırılmış müebbet istemi
Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu!
Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu!
Para vermediler diye darp edilip bıçaklandılar!
Para vermediler diye darp edilip bıçaklandılar!
Feci kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Feci kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.