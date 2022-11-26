Definecilerin evinde çıktı! Elmastan daha değerli! 1185 gram Painite taşı!

AA

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesindeki Köşk Mahallesi'nde, M.G. ve T.G'nin adreslerinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

1185 GRAM PAİNİTE TAŞI ELE GEÇİRİLDİ AA'da yer alan habere göre belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1185 gram painite taşı (elmastan daha değerli olduğu belirtilen taş türü), Helenistik ve Roma dönemine ait 5 yüzük ile 26 sikke, Roma dönemine ait vazo, 6 ok ucu, antik döneme ait 4 obje, hassas terazi, mercek, 2 ruhsatsız av tüfeği, antika dolma tüfek, 4 dedektör ve 8 dedektör kulaklığı ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ EN AZ 200 MİLYON TL Painite taşı, mücevher olarak da kullanılıyor. İHA'da yer alan habere göre painite taşının piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu belirtilirken, tarihi nitelikteki eserler Milas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.