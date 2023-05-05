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P ile başlayan kız isimleri: P harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Hamilelik sürecinin en heyecan verici dönemi, bebekler için aranan isimlerdir. Her anne-baba adayı, dünyaya gelecek bebeğine en güzel, en anlamlı ve en özel ismi bulmak ister. Bundan dolayı internet üzerinde yapılan isim araştırmalarında artış görülür. Kız bebek isimleri, Türkiye’de sayısız alternatif sunduğu için ailelerin araştırma döneminde en kafa karıştırıcı konularından biri haline geliyor. Böylesine geniş bir yelpazeye sahip olduğu için isim araştırma süreci uzadıkça uzayabiliyor. Hamileliğin sonuna gelindiğinde ise birkaç isim bulan aileler, son kararı vermek için hamlesini yapıyor.

Giriş: 05.05.2023 - 00:11 | Güncelleme: ABONE OL
P ile Başlayan Kız İsimleri: P Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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P ile başlayan kız isimleri, anne-baba adaylarının en çok tercih ettiği isimlerden oluşan zengin bir içerik sunar. Son zamanlarda siz de P harfi ile başlayan kız bebek isimlerini merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

P ile Başlayan Kız İsimleri

P harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları, anne-baba olmaya hazırlanan çiftler için en sık araştırılan konular arasındadır. Pelin, Pınar, Pera ve Peri gibi pek çok popüler isme sahip olan bu kategoride anlamlı ve güzel isimler bulunmaktadır. Eğer siz de P ile başlayan kız bebeği isim önerilerine göz atmak istiyorsanız en doğru adrestesiniz.

P Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Pakize: Halis, saf, temiz kişi
  • Pamira: Orta Asya’da bir yayla adı
  • Pamuk: Pamuk kadar uysal ve yumuşak olan
  • Papatya: Beyaz yapraklı, ortası sarı renkte olan bahar çiçeği, kır çiçeği
  • Parla: Daima ışık saç, kendini tanıt, başarınla ün sal anlamında
  • Paye: Rütbe, derece
  • Pelin: Tıpta kullanılan bir bitki türü, yapraklarında ıtırlı ve acı bir madde bulunan bitki
  • Pembe: Beyaz ve kırmızının karışımından çıkan renk
  • Perçem: 1) Saçın önlerinin kısa kesilmesi, kakül. 2) Bayrak ve mızrak gibi şeylerin başlarında bulunan püskül.
  • Peren: Ülker yıldızı
  • Peri: 1) Doğaüstü güçlere sahip olan dişi varlık. 2) Güzel, zarif ve alımlı kadın.
  • Perihan: Perilerin başı olan, perilerin kraliçesi ya da sultanı
  • Perin: Gönül tokluğu
  • Perran: Uçucu olan, uçan
  • Pervin: 1) Ülker yıldızı, Süreyya. 2) Gül kadar güzel.
  • Petek: Arıların bal yaptığı göz, yuva
  • Perize: 1) Ateşte pişen ekmek. 2) Kırmızı altın.
  • Pınar: Kaynak suyu, suyun kaynayarak çıktığı nokta
  • Pırıl: Çok parlak olan, göz kamaştırılan, pırıltılı
  • Piraye: Ziynet, süs
  • Piruze: Mavi renkte olan yarı değerli süs taşı, firuze
  • Pürçin: Çok düşünen, düşünmekten öfkesi kabaran

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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