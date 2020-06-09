Şarkıcı Levent Yüksel ile hayatını birleştiren Özlem Öztürk’ün hayatı merak ediliyor. Çift İzmir'de sessiz sedasız bir törenle dünya evine girdi. İşte Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk'ün yaşı ve mesleği...

ÖZLEM ÖTÜRK KİMDİR?

33 yaşında Spor eğitmeni Özlem Öztürk, Levent Yüksel ile bugün sade bir törenle evlendi. Çift, İzmir'de gerçekleşen nikah sonrası yüzlerinde maskelerle bu pozu verdi. Çift, ünlü şarkıcının konserinde tanıştı.