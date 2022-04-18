Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin genç futbolcusu Özkan Yiğiter, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları yarı final ilk maçını kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Alanyaspor ile oynayacağımız ilk maçtan avantajlı skor alıp, rövanş maçında da iyi oynayarak kupada finale çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Hedeflerinden de bahseden Özkan Yiğiter, "İlk olarak Demir Grup Sivasspor'un sürekli oynayan oyuncusu olmayı hedefliyorum. Zaman zaman forma şansı da buluyorum. En iyi şekilde çalışarak şans geldiğinde bunu değerlendirmeye çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.
Altyapılardaki genç oyunculara çok çalışmalarını tavsiye eden ve Süper Lig'de son haftalara yaklaşıldığına değinen Özkan, "Kupada hedeflerimiz var, ligde de iyi gidiyoruz ve bu yüzden çok iyi çalışıyoruz. Sezona Avrupa maçları nedeniyle erken başladık, ardından toparlandık. Ligi iyi bir şekilde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Özkan, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gençlerle ikili diyaloğunun iyi olduğunu ve genç oyunculara önem verdiğini sözlerine ekledi.
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