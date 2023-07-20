Özkan Uğur'un eşinden yürek burkan paylaşım! "Bundan sonrası sensiz bir kara delik..."
Uzun süredir mücadele ettiği hastalığa 8 Temmuz günü yenilerek hayatını kaybeden MFÖ solistlerinden Özkan Uğur, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Sevilen sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medyadan günler sonra yürek burkan bir paylaşım yaptı.
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Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ve ölümüyle tüm Türkiye’yi göz yaşlarına boğan usta sanatçı Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü son yolculuğuna uğurlanmıştı. Özkan’ın 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur’dan günler sonra ilk paylaşım geldi.
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Aysun Aslan Uğur, 34 yıllık eşinin ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından yazdığı duygusal yazı ile yürekleri dağladı. Sevilen sanatçının eşine yüzlerce destek yorumu geldi.
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Özkan Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkanım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu Dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.
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Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum…
Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın. Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın.
Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkanım. Hepimizin başı sağ olsun."
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İşte Aysun Aslan'ın paylaşımı...
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