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        Haberler Magazin Özkan Uğur'un doğum günü unutulmadı - Magazin haberleri

        Özkan Uğur'un doğum günü unutulmadı

        8 Temmuz 2023'te lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden Özkan Uğur, doğum gününde unutulmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:35
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        Doğum günü unutulmadı
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        MFÖ grubunun üyesi, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Uğur'un 17 Ekim olan doğum günü dostları Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Şebnem Dönmez ve Erol Evgin tarafından kutlandı.

        Zafer Algöz, bir dizi setinde Özkan Uğur ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşıp; "Doğum günün kutlu olsun Özkan Uğur. Her zaman kalbimizde, aklımızdasın... Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

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        Cem Yılmaz ise, Uğur'un 'Severim' adlı şarkısını paylaşıp; "Özkan ağabeyimizin doğum günü. Hep kalbimizde" notunu düştü.

        Erol Evgin ise, "Sevgili Özkan Uğur, değerli eşi Aysun Aslan ile 'Bir Sevda Masalı' adlı programıma konuk olmuşlardı. Özkan, iyi ki doğdun ve yaşamlarımıza güzellikler kattın" şeklindeki ifadeleri kullandı.

        Şebnem Dönmez; İyi ki doğdun.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #özkan uğur
        #Zafer Algöz
        #cem yılmaz

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