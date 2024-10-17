Özkan Uğur'un doğum günü unutulmadı

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MFÖ grubunun üyesi, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Uğur'un 17 Ekim olan doğum günü dostları Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Şebnem Dönmez ve Erol Evgin tarafından kutlandı.

Zafer Algöz, bir dizi setinde Özkan Uğur ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşıp; "Doğum günün kutlu olsun Özkan Uğur. Her zaman kalbimizde, aklımızdasın... Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

REKLAM Cem Yılmaz ise, Uğur'un 'Severim' adlı şarkısını paylaşıp; "Özkan ağabeyimizin doğum günü. Hep kalbimizde" notunu düştü.

Erol Evgin ise, "Sevgili Özkan Uğur, değerli eşi Aysun Aslan ile 'Bir Sevda Masalı' adlı programıma konuk olmuşlardı. Özkan, iyi ki doğdun ve yaşamlarımıza güzellikler kattın" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Şebnem Dönmez; İyi ki doğdun.

Fotoğraflar: Instagram